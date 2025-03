Uudishimu ja avatus uutele väljakutsetele on saatnud Jollerit kogu elu. „Ma tahan alati midagi uut teha ja kogeda. Ma ei tea, kas see on hea või halb, aga see olen mina.“ Inimesed valivad elus kas ühe asja ja süüvivad sellesse või teevad kõike laialt ja erinevalt – Joller on valinud viimase.