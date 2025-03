SÕJAPÄEVIK (1107. päev) | Isegi Vene eksperdid kardavad pead tõstvat Euroopat

Maavärin, mille on põhjustanud rahvusvahelises julgeolekuarhitektuuris Washingtonist tulnud signaalid on mõnevõrra varutanud tõsiasja, et sõjaväljadel on ukrainlased tegelikult viimasel ajal aina paremini edenema hakanud. Või õigemini on venelaste seis aina hapum.