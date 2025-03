KRUVIB VÕI EI KRUVI? | „See on kõige halvem asi, mis nad on enda jaoks teinud.“ Eesti #1 artist hindab värskeid Eesti laule

Tema hinnangul viis edukas remiks Smilersi loost „Ainult Unustamiseks“ duo valele teele. „See on nende karjääri kõige halvem asi, mis nad on enda jaoks teinud. Nad tegid selle ühe remiksi, see toimis üli hästi ja nad mõtlesid, et see on hea valem, mille järgi kütta - teeme igast lugudest! Nad ju oskavad hästi produtseerida, aga see on minu arvates raisatud potentsiaal,“ sõnab Murel.