NÄDALA RAAMAT | Traagilise elulooga prantsuse poeedil oli mitu „isa“

Poja kohta öeldakse – ja mitte just päris põhjendamatult –, et ta oli sümbolist, eelmodernist, sürrealist või (omas ajas) lihtsalt modernist, kuidas keegi soovib. Öeldakse ka palju muud. Tema luule ja proosapoeemide originaalsus, visionäärsus ja revolutsioonilisus on nüüdseks juba klišeed. Aga mitte sedavõrd kui tema elulugu: teismelise poeedi põgenemine provintsist Pariisi, tutvus osa „isade“, sh Verlaine’iga, kelle samavõrd kurikuulus kui (eba)õnnestunud revolvripauk pani sümboolse punkti Rimbaud’ kirjanduslikele ambitsioonidele, tingides dramaatilise karjääripöörde kaupmehena Aafrikas.