Londonis albumi välja andnud produtsent Roma Vjazemski: „Miks teil on nii suur viha flöötide vastu?!“

„Muusikanõunikel“ on sel nädalal külas produtsent-muusik Roma Vjazemski, kellel ilmus just uus album Londoni plaadifirma Berceuse Heroique alt. Mõne nädala eest Eestis ilmunud „Handlebar“ on Roma teine kauamängiv pärast aastal 2023 ilmunud teost „Golden Microphone From Rainy Sicily“, mille andis välja Ukraina leibel Muscut ja mis platseerus tol aastal Areeni aasta albumite edetabelis 27. kohale.