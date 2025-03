Notar Diana Lõhmus kinnitab, et viimasel ajal on kinnisvara ostu-müügilepingud üha üksikasjalikumad ja pikemad, sest ainult nii saab kinnisvara müüja end kaitsta varjatud puuduste eest.

Üks armas vanapaar müüs vana maja, kus uus omanik avastas, et püstpalksein põhjapoolsel küljel on mädanenud. Ei müüja ega ostja teadnud palkide seisukorda laudise all. Kas see on varjatud puudus?