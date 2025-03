SÕJAPÄEVIK (1110. päev) | „Reisisaated“ Mariupolist: Kremli propagandamasin töötab okupeeritud Ukrainas täistuuridel

Meduza tegi ülevaate Venemaal keelatud tudengiväljaandes Doxa avaldatud pikemast loost, mis jälgib, kuidas Kreml on otsustanud propagandavahendiks valida vlogijad ehk videoblogijad ja suunamudijad. Nad filmivad kepsakaid videoid Donetski kohvikutes, ülistades „Onu Vovat“ selle eest, et ta „kohalikud päästis“. Eetrisse paisatakse ka „reisisaated“ Mariupolist, kus kremlimeelne suunamudija Alina Bannikova filmib kohalikke rannas, kes on „rõõmsad“ ja kuulavad muusikat, „vaatamata kõigele“. „Tüdrukud, miks minna Türki või Maldiividele? Kodus on parem!“