KRANAAT | Peaministri salajane dokument avab silmi

Nädala anekdoot Äsja puhkuselt naasnud eksministrilt uuritakse lennujaamas: „Kas teil pagasit ka ära anda on?“ Politiik vastab kurvalt: „Ei ole, andsin oma portfelli just ära.“

Michalit saatis toimetuses haridusminister Kristina Kallas, kelle nõunik vabandas kohe alguses, et Eesti 200 juhti on tabanud veider haigus. Poliitik suudab kahjuks avalikult öelda ainult lauseid, mis peaministri suust juba kõlanud on. „Äärmiselt piinlik lugu,“ sõnas laia naeratusega nõunik, kes sisimas rõõmustas ilmselt veel mitu kuud kestva töökoha üle.

Intervjuul kõlama jäänud märkimisväärtuseta poliitilised teesid edasi antud, pani peaminister kevadmantli selga ning sõnas lahkudes ebavajalikult valjult: „Oih, näe, mul vist kukkus midagi. Küll oleks kahju, kui keegi selle maha kukkunud paberi leiaks. Ent ometi on mul nii kiire, et ei hakka tagasi vaatama!“

Ta hoidis liftiust lahti ning põrnitses piinlikult pikalt meie poliitikatoimetaja kolmandasse silma. Põrnitses nii kaua, et oma päevase sammunormi täitmiseks trepi poole suundunud toimetaja oli siiski sunnitud lifti sisenema ning paberi kaasa võtma.

Meie poliitikatoimetaja kolmas silm avanes muideks juba neljapäeval. See oli sama päev, kui Reformierakond asus sotside järjekordset toiduregulatsiooni blokkima. Varem isegi mõnest Tallinna kogukondlikust toidukapist head-paremat kaasa krabanud toimetajal käis – klõpsti! – kõikenägev silm lahti ning enam ta ei usalda ühtegi toitu, mille päritolumaad ta ei tea. „Kust ma tean, et see Laura kartul üldse Eestist on? Laurasid on ju igal pool maailmas!“ on teda kuuldud sööklas ahastamas.

Sellele lisaks on toimetajal tekkinud tänu kolmanda silma avanemisele uskumatu võime mõelda samade asjade peale, millele mõtleb Parvel Pruunsild. Pruunsild on tavaliselt nende asjade peale ikka ise enne mõelnud, aga toimetaja on tihti Seedrist kiirem. Toimetaja teadis juba reedeks, et Isamaa valitsusse ei tiku.