Marta Pulk: igaüks elab oma mullis. Nii võib meid lõpuks ühendada vaid viha ükskõik millise valitsuse vastu

MARTA PULK: Mis asjad meid eestlastena veel ühendavad? Me ei loe enam samu raamatuid ega kuula sama muusikat. Möödas on 90ndad, mil iga eestlane teadis kas koolis või tööl rääkida, mis eile „Tahmanäos“ juhtus.

Veebi kaudu võime leida endale kogukondi hoopis teisel pool planeeti ja veeta oma aja nendega. Võib ju mõelda, et valikute paljusus on hea. See on tõeline vabadus. Sellel on mugavad küljed. Aga rahvana tähendab see hajumist.