SÕJAPÄEVIK (1111. päev) | Ukrainal on Saudi Araabias palju kaalul. Millest ollakse valmis loobuma?

Saudi Araabia kaasatakse Ukraina rahukõnelustesse väga konkreetse põhjuse tõttu, usub Ukraina riikliku strateegiliste uuringute instituudi vanemkonsultant Ivan Us. Nimelt on see seotud väidetega, et Saudi Araabia kavatseb investeerida USA majandusse triljon dollarit. „Selle saavutamiseks suurendavad Ühendriigid Saudi Araabia geopoliitilist tähtsust,“ selgitas Us Deutsche Wellele antud intervjuus.