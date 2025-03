INTERVJUU | Hendrik Sal-Saller: loodetavasti ei muutu me noorte jaoks camp’iks

Hendrik Sal-Saller ja Smilers on 32aastase tegutsemisaja jooksul jõudnud mitmete generatsioonideni igas Eestimaa nurgas Tallinnast Tapani, Kärdlast Karksi-Nuiani, Viljandist Vastseliinani ja näib, et fenomeni hoog ei rauge. Võiks isegi öelda, et hetkel on tegemist iseäraliku postmodernistliku renessansiga – noored kultuuriteadlikud tudengid väisavad Rootsi kruiise ja Café Amigot, et kuulata laule, mis on olnud osaks nende lapsepõlvest.