Arhitektid ja teadlased ühise laua taha: kuidas lahendada ühiskasutatavate WC-de probleem

Veneetsia kunstibiennaal, Giardini pargi paviljonide ala. Vetsude juurest lookleb pikk järjekord, seismisest ja kunstist väsinud biennaalikülalised vahivad tüdinult ja häda kannatades ringi. Meeste ukse taga on ootajaid siiski mõnevõrra vähem kui naisterahvaste tualetti. Julgemad naised lähevadki meeste WCsse, keegi ei pahanda. See on tavaline.