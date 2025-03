„Me olime nagu ära tinistatud.“ Pärnu idufirma suured lubadused, maksmata palgad ja purunenud unistused

Maret Saluste, väikese lapse ema, oli üks Gamecani töötajaid, kes töötas ettevõttes kuude kaupa – mullu veebruarist juulini – ilma, et tema kontole oleks laekunud tasu tehtud töö eest. Ta lootis, et raskused on vaid ajutised. Aga oma palka pole naine tänini kätte saanud.