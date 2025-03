KAS TÕESTI: Raske uskuda, et leopardimustrilisi kasukaid kandev endine punkar, kes aastakümneid laulnud kuumadest intiimsuhetest ja rajust pidutsemisest, on nii taltsas ja tšill.

Kusagilt seina tagant kostva katkematu aplausi saatel kõnnib mööda lavataguseid koridore sätendavas pintsakus mees, Eesti üks väheseid tõelisi rokkstaare ja uue dokumentaalfilmi „Sal-Saller. See on see, mis paneb elama“ nimitegelane Hendrik – nii see algab.