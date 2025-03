KINOFILMIDE EDETABEL | Kas Sal-Salleri film teeb Uuspõllu omale ära?

Välismaiste uustulnukatena on tabelis „Parasiidiga“ Oscari võitnud Bong Joon-ho ulmedraama „Mickey 17“, mille peaosas on Robert Pattinson, ning Johnny Deppi lavastatud „Modigliani: kolm päeva hullumeelsuse äärel“. Madis Ligema dokk „Sal-Saller. See on see, mis paneb elama“ saab 2,5 punktiga neist parima koha ning on ka Areeni nädala film.