SÕJAPÄEVIK (1116. päev) | Mis vaherahu? Vene väed valmistuvad tungima järgmisse Ukraina oblastisse

MUUDKUI EDENEVAD: Sudža linn on lõpuks venelaste kontrolli all tagasi ning kuigi tempo on aeglane, liiguvad nad aina edasi.

Läbirääkimiste osas positsioonide paika loksutamine justkui jätkub ning Moskvastki on kõlanud sõnum, et ajutise relvarahu võiks sõlmida, millele järgneb paraku terve rida olulisi „agasid“. Tänaseks on mitmed kommentaatorid üle maailma välja öelnud, et see on selge märk Kremli soovimatusest päriselt rahu poole astuda.