Mis saab pensionivarast ja kodulaenust, kui tuleb sõda?

Esiteks öeldakse kõigist suurematest pankadest, et keeruline geopoliitiline olukord ei ole halvendanud eestimaalaste tavapärast finantskäitumist ning üle 74 000 Eesti inimese on suurendanud teise samba sissemakseid ja kolmanda pensionisamba varade maht on aastaga kasvanud ligi poole võrra. LHV jaepanga juhi Annika Goroško sõnul on inimesed hakanud rohkem säästma – LHV klientide keskmine hoiusumma 2024. aastal on 13 protsenti kasvanud võrreldes eelmise aastaga.