SÕJAPÄEVIK (1118. päev) | Trumpi ja Putini vestluse ootuses: kas arutatakse ka Euroopa suurima tuumajaama saatust?

Venelased on näinud kõvasti vaeva, et suruda Ukraina väed välja Kurski oblastist, mis on seni ainuke territoorium, mille Ukraina on selle sõja jooksul okupeerinud. Kui tipphetkel okupeerisid ukrainlased üle 1000ruutkilomeetrist ala, siis nüüdseks on sellest alles jäänud alla 100 ruutkilomeetri.