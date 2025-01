EKSPRESSI ARHIIVIST | David Lynch: „Mulle meeldis Eestis“

Lynch ei ole enam noor, keskealinegi mitte. Ometi helendab ta näol vanadusele nii ebaiseloomulik ­lootus. Nii küsin: "Teie tegelased kannatavad ebainimlikult - piinlevad, surevad, mõnel on hingki suremas -, kuid keegi ei kibestu?" Lynch on öelnud, et oma filmi­dest rääkimist peab ta võltsi möga ajamise peeneks kunstiks. "Film peab ­suutma rääkida iseenda eest," ­ütleb ta raamatus "Suure kala jahil". "See, mida mina nimetan sünguseks, on ­maailma, inimloomuse ja mu enda ­iseloomu mõistmine, mis seguneb kõik ­kokku üheks suureks lögaks," ­kommenteerib Lynch teda ­inspireerivat elu varjus poolt.

"Särav, helge, õnnelik inimene," ütleb Lynchi kohta tema "Blue Velveti" staar Isabella Rossellini ühes intervjuus. "Lynchi tugevus peitub tema võimes rõõmu tunda," seisab raamatus "Lynch on Lynch". Ometi on tema filmid täis kannatusi ja segadust, mille taustal terroriseerib võikalt üleloomulik oht. Lynchi enimtuntud ekraaniime "Twin Peaksi" veetlus tõuseb pinnale väga süngest allikast: müstilise väikelinnafilmi keskmes on intsesti ja lapsetapmise lugu. Lynchi austajaile meeldib teda võrrelda Dostojevski, ­Bergmani, ­Tarkovskiga. Lynch ise nimetab oma eeskujudeks ­Fellinit, Hitchcocki ja Billy Wilderit.

Lynch pakub istumiseks kas kõva ja tavalist või pehmet ja imelikku tooli. Pehmel ja imelikul toolil on vooder väljas. Valin kõva ja tavalise. Mindy lahkub. Lynchil on nii aval pilk, et small talk sureb. "Mulle meeldis Eestis," ütleb Lynch. Ütlen, et mullegi meeldib seal väga, aga Eesti on sünge riik. Kohmitsen diktofoni kallal. "Sünge oli seal küll jah," nõustub Lynch.

Selle keskele paigutub ka Lynchi hittfilm "Mulholland Drive", mida autor ise peab armastuslooks. "Miks on nii, et üks hetk on kõik kaunis kahe inimese vahel võimalik, ja siis on järsku vaikus?" küsin.

Ühel hetkel sa enam ei taha, et teised kannataksid, isegi siis, kui nad on sinu vastu." Lynch elab Los Angeleses - linnas, kus igaüks unistab sellest, et olla keegi teine. LA puhul võluvatki Lynchi kõige enam see, et linn on unistusist tulvil: igaüks on valmis iga kell kõik mängu panema ja oma õnne proovima. Seal on kõigil kaks nime, kaks nägu ja kaks ametit: see, mis on, ja see, mida ihaldatakse. Tõde on see, mida suudetakse tõe pähe serveerida, ning hea luiskaja on oma vale kõige suurem uskuja. Nii sünnibki unistuslik, illusoorne paralleelsus.

Mõni teine mõtleb ­tapmisest, räägib sellest, kuid ei tapa. Ja mõni inimene ainult ­mõtleb, et tapaks kellegi ära. Need on kõik halva k­äitumise eri astmed ning mitte mõtelda on ka kõige ­raskem. See on võimalik ainult siis, kui see tuleb ­loomulikult. Ning loomulik headus kasvab välja inimese seest, kõige ­sügavamalt. Elu kujutab ju endast üht suurt ­negatiivset pinget, kuid teised inimesed ei mõju enam nii vastikult, kui headus hakkab seestpoolt väljapoole ­kasvama.

Lynch on sündinud USA loodeosas, Kanada piiri ääres, "Twin Peaksi" laiuskraadil. "Õnnelik lapsepõlv," kinnitab ta peagu igas intervjuus. Samas on ta öelnud, et kodu on koht, kus asjad lähevad valesti, ja just nimelt kodudes lähevad asjad valesti ka tema filmides. Ütlen talle seda.

"Kujuta ette meest, kes on armastust pilgeni täis. Sellist armastust, mida on võimalik ammutada vaid iseenda seest. Ja tema naine on temaga mingites asjades kogu aeg eriarvamusel. Aga mees on armastust täis ning sellise mehe jaoks on naise näägutamine nagu ­sääsepinin - tüütu, jah, ja naabridki ütlevad, et issand, kuidas sa küll sellise naisega elada suudad, aga mees suudab: temas on armastust nii palju, et ta suudab ükskõik kellega toime tulla. Mõni teine pole armastust iseendas üles leidnud ja kõik peab tulema teise inimese käest.

Teist pole aga võimalik lõpuni kontrollida, õigupoolest pole võimalik üldse kontrollida ja... Kus see edu siin saab olla? Ta ju ise kutsub endale õnnetuse kaela.

Armastuse saladus on selles, et see tuleb esmalt iseendas üles leida, siis suudad ka teise inimese puhul palju enamaga leppida... Ja ma ei tea, kas sellest on aru saadud või mitte, aga need, kes on armastuse iseendas leidnud, mõjuvad kui filmistaarid, neil on sedasorti karisma, säde, külgetõmme, mida teistel pole. See on nagu raha pangas!"



Lynch on fanaatiline inimene. Täpselt sama usu ja veendumusega, mida nõudis temalt tema esimese täispika filmi "Eraserhead" tegemine, jutlustab kultusmees nüüd mediteerimise, täpsemalt trans­tsendentaalse meditatsiooni hüvedest. Kui fanatism võib olla veetlevgi, siis evangeelsel kihutusel võlu puudub.

"See maailma muutmise töö on teid nüüd sedavõrd haaranud, et filmitegemine on kõrvale jäänud?"

"Mina ütlen ala ti, et ega maailm tegelikult ei muutu. Muutub see, kuidas me maailma näeme.

Paljud inimesed ütlevad mulle, et mõni film on nende elu muutnud, kuid mina ütlen alati: tõeline muutus leiab aset kõige sügavamal tasandil. Ma teen ju filme ikka veel edasi."

"Kas ringi reisimine ja meditatsiooni propageerimine on suutnud asendada rõõmu filmitegemisest?"