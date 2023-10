Härra president, kui arvestada teie laialdast kogemust rahvusvaheliste konfliktide vahendamises, siis ehk on teil ka mõtteid, kuidas lahendada Eesti ja Venemaa vahelist tüli?

Juba aastaid tagasi oli minu sõnum mõlemale poolele, et venelastel tuleks piir ratifitseerida ning võibolla peaksid eestlased lõpetama vaatamise oma naabrile, nagu seal oleks ikka veel Nõukogude Liit. Ning tõdema, et seal on nüüd Venemaa, ning see on erinev maa. [Ehkki Venemaa] ei ole päris niisugune, nagu me Läänes oleksime lootnud. Demokraatia ei ole liikunud suunas, mida me ootasime ning seadusandlik keskkond ja õigussüsteem ei ole täna usaldusväärsed.