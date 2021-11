EKSPRESSI ARHIIVIST | Grapsi sünnipäevad

0. (1951)

Gunnar Graps-Grafs sündis Tartus 27. novembril 1951. Nagu rääkis Gunnari ema Salme (1925–2008), oli Gunnar sündides väikesekaaluline laps:

2,5 kg. Oma eesnime sai tulevane rokimees Lätis sündinud isa Igors-Gunnars Graps-Grafsi (1925) järgi, kes arvas, et see on selline peen nimi, kõlab rootsi moodi. Nii pandigi lapsele nimeks Gunnar. Sidekriipsutagune Grafs perekonnanimes on pärit Gunnari isaisalt Aleksandrilt, kes võttis endale 1947. aastal Liepāja ooperis baritonina lauldes niisuguse artistinime.

12. (1963)

Gunnarile kingitakse sünnipäevaks akustiline kitarr. Sellega käis ta kodu lähedal Pioneeride pargis, praegu Politseipark, tinistamas. See oli Tallinna lastemuusikakoolis tšellot õppiva poisi esimene kitarr.