Jah, Svante Pääbo (52) nimi ei ütle enamikule eestlastest midagi. Kui usaldada google.ee otsingumootorit, on professor Pääbo (557 vastet) siinses kultuurikontekstis loendamatuid kordi vähem oluline nähtus kui näiteks „Ingrid Tähismaa“ (15 100), „Arnold Oksmaa“ (14 600) või „rasvaimu“ (13 600). Tema isikut on maarahva internetis mainitud küll veidike sagedamini kui „aiapäkapikku“ (379), kuid samas etendab Eesti juurtega Pääbo meie kollektiivses teadvuses siiski märksa väiksemat rolli kui „Eduard Paukson“ (844), „kaerakile“ (628) või „konjunktuuriinstituudi direktor“ (588).



Ajakirja Time poolt hiljuti maailma saja olulisema teadlase hulka valitud Pääbol pole samas ilmselt midagi selle vastu, et ta on oma ema sünnimaal suutnud hoida madalat profiili. Leipzigi Max-Plancki evolutsiooniantropoloogia instituudis evolutsioonigeneetika osakonda juhtiva Pääbo vähene kuulsusjanu pole teadussfäärides saladus.