EKSPRESSI ARHIIVIST | Eestlaste kaotatud sõda Afganistanis

Afganistani ülevõtmine Talibani poolt toimus veelgi kiiremini, kui keegi oskas ennustada. Taasavaldame Mikk Salu nelja aasta taguse arvamusloo.

Helmand on paljude eestlaste jaoks ju tuttav koht. Just seal asus läbi paljude aastate Eesti kaitseväe suurim välismissioon. Aja jooksul käisid Helmandis ka kümned kolleegid ja nende lugude, fotode ja reportaažide kaudu on mullegi Helmand tuttav. Olen näinud kuidas Eesti sõdurid seal sõdivad ja patrullivad, kuidas Afgaani vanameestega koos teed joovad ning lastele kommi jagavad.

Mitmed Eesti muusikudki leidsid enda jaoks Helmandi, kus Eesti sõduritele esinemas käia. „Kõik on superluks. Meie jaoks on see väga eriline kogemus,“ kiitis näiteks Metsatöllu laulja-kitarrist Markkus Teeäär kauget esinemiskohta (PM, 2013 jaanuar.)

Süüria sõja varjus on Afganistan vahepeal ju meelest läinud, aga tasub meelde tuletada, et tänavu suvel saab täis 15 aastat ajast kui esimesed Eesti kaitseväelased saabusid Afganistani. Eriti rahvarohkeks läks 2006. aastal kui eestlased alustasid tegevust just Helmandis.