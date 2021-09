Jaanuaris 1982 kaob New Yorgi lähedal jäljetult meditsiinitudeng Kathleen McCormack Durst. Kathleeni haihtumine äratab keskmisest enam tähelepanu, kuna tegu on kinnisvaramoguli Seymour Dursti poja ja pärija Robert Dursti abikaasaga. Kathleeni sõbrad, kes olid teadlikud paari kohutavast läbisaamisest, pelgavad, et Robert on naise tapnud. Kathleeni ei nähta enam kunagi.

2000. aasta 24. detsember. Kunagise mõjuka mafiooso David Bermani tütar Susan leitakse oma Los Angelese kodust mahalastuna. Susan Berman on Robert Dursti pikaaegne lähedane sõber. Paar päeva pärast surnukeha leidmist saabub Beverly Hillsi politseijaoskonda kiri, millel Bermani aadress ja märksõna „kadaaver“. Kiri on posti pandud päev enne laiba leidmist.