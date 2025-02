ARHIIVIST | Mihhail Korb - kõige halvema poliitilise vaistuga poliitik Eestis

Kui Ekspress Mihhail Korbile (39) mitte just meelierutava tiitli – halvima poliitilise instinktiga poliitik – teatavaks teeb, muigab ta. Siis libiseb üle näo mõru vari. Viimased kaks nädalat pole tal just sujuvaima unega kulgenud. Erakonnakaaslase Jaanus Karilaidi hinnang „alati nagu moeajakirjast välja astunud“ peab lipsu, ülikonna, viksi soengu puhul paika. Aga väsimuse märke on silmist näha.