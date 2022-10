VAATA | Tee uus Pätsi monument selliseks, nagu sulle meeldib!

Asi on aga selles, et selle monumendi väärtus on lihtsalt primitiivse silma eest varjatud. Selle monumendi tõeline kunstiväärtus hoopis maa all, Pätsi pea küljes. Seal kohtume tõeliselt innovatiivse tehnilise lahendusega, mis võimaldab Pätsi monumenti igapäevaselt vahetada selliseks, nagu sobib ka kõige nõudlikumale kunstimaitsele.