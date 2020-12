USA jõulukink Danskele: sanktsioonide rikkumise uurimine lõpetati

USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli osakond (Office of Foreign Assets Control) teatas Danske Bankile, et lõpetas uurimise, kas Eesti filiaalis rikuti USA kehtestatud majandussanktsioone ehk raha liikus Tallinna kaudu riikidesse, kuhu ta ei võinud minna.

Ameeriklaste uurimise lõpetamisest teatas Danske Bank täna Kopenhaagenis avaldatud pressiteates.

Uurimise lõpetamine toob pangale kaasa märkimisväärse leevenduse, sest sanktsioonide eiramist peetakse eriti tõsiseks rikkumiseks ning sageli toob see kaasa tõsised karistused.

Äriuudiste agentuuri Bloomberg poolt täna küsitletud eksperdid on ühel meelel, et tegemist on Danske Banki jaoks väga rõõmsa uudisega.