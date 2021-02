Tõeline Eesti lugu: uus kõne varasema 29 aastapäevakõne tsitaatidest

30 aastaga on Eesti muutunud tundmatuseni. Seni peetud kõned peegeldavad seda arengut väga haaravalt. Üllatavam on hoopis see, kui palju on jäänud samaks. Teemad, motiivid ja probleemid korduvad kõnest kõnesse. Mitme teema kohta on tsitaate lehekülgede viisi. Ja ometi – see pole kunagi tühi jutt, sest kõiges on toimunud edasiliikumine. Eesti on küpsenud ja kasvanud.

Iseseisvus

Ajalugu teeb inimene ja ta teeb seda päevast päeva. Kuid vahel harva kristalliseerub ajalugu iseendaks, ilmutab ennast rahva tahte nähtava ja kombatava sümbolina, kokkuvõttena kõigest senisest ja eeldusena kõigele, mis veel tulema peab.Lennart Meri – EV75

Niisuguseks on Eesti iseseisvusdeklaratsioon nimetusega „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele“ 1918. aasta 24. veebruarist. Sest Manifest on Vabariik ja Vabariik peab olema SEE Manifest!Lennart Meri – EV75

Eesti oligi kaua aega vaid idee. Idee, mis sündis selles linnas haritlaste, kirjanike ja üliõpilaste seas.Toomas Hendrik Ilves – EV89

Kord ideena alanu sai teoks, me riik sündis kodanikuühenduste – seltside, koguduste, laulukooride – rajatud vundamendile. See kõik on kodanikualgatus, mitte kellegi kingitu. Mitte ülaltpoolt antu, vaid me endi seast ja meie endi seest tõusnu.Toomas Hendrik Ilves – EV89

Nii kaugele, kui ulatub meie kollektiivne mälu, näeme eestlaste põlvkondi püüdlemas iseolemise poole.Arnold Rüütel – EV84

Koostöö tõi meie rahvale võidu Vabadussõjas ja tagas edu ka 70 aastat hiljem. Nii ei kuulu iseseisvuse taastamise au ühelegi poliitilisele jõule, vaid see on kõigi vabadust ihanud eestlaste ühine saavutus.Arnold Rüütel – EV88

Lõppenud sajandi 80. aastatel andis ajalugu meie rahvale uue ja uskumatuna tundunud võimaluse. Veel impeeriumi võimuköidikuis olles seadis tollane Eesti ülemnõukogu 1988. aastal ülimuslikuks oma seadused.Arnold Rüütel – EV84