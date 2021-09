Puhkasime lapsepõlves suviti Valgerannas. Ema leidis, et parem kui päevad läbi rannas ringi joosta, oleks Audru sov­hoosis tööd teha. Ta rääkis mulle välja kuuks ajaks võimaluse käia kapsaid kõplamas ja isegi tasu saada. Aga see lõppes halvasti. Tegin pool vagu ära, viskasin kõpla samasse maha ja jooksin tagasi koju. Tundsin, et see töö ei ole minu jaoks. Nii on siiani.

Esimene töökogemus meenub aga suvest enne lõpuklassi. Tulevane äi vaatas, et mis see poiss niisama tüdruku juures tuiab, las teeb parem tööd. Ta sokutas mind terveks suveks Tartu piimakombinaati transporditööliseks. Meid oli kaks: mina ja teine, nii-öelda päris tööline, kes ei olnud minust palju vanem.