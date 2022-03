EKSPRESSI ARHIIVIST | Oligarhide naised: abielu rikkuriga tähendab elu kuldpuuris, kuid paljude neidude jaoks on see tähtsaim eesmärk

Artikkel ilmus Eesti Ekspressis esmakordselt 31. mail 2021.

Moskva eliitrajoon Rubljovka on Vene oligarhide oaas. Sealsetel elanikel on raha, et elada oma elu kas või kümme korda uuesti. See on väljavalitute paradiis, kõige ihaldusväärsemate ja pikajalgsemate kaunitaride kaitseala.

Rubljovka rikastab oma asukate elu – neil on olemas kõik, mida hing ihaldab –, kuid nõuab ka ohverdusi. Millest peavad naised sealse luksusliku elu nimel loobuma? Kas on kerge elada koos mehega ainult tema raha pärast? Kuidas vabanevad oligarhid naistest, kellest on tüdinenud? Kui kaua kestab raha nimel sõlmitud abielu? Mida pole esimesel kohtingul jõuka mehega soovitatav restoranis tellida? Ja kas lihtne ajakirjanik võib oligarhi südame võita?

Võlus ära abielumehe ja jättis siis maha



Oligarhi eksabikaasast laulja Aljona Kravetsi seljataga jätkub sosistamine tänase päevani. Teised kõrgklassi seltskonnadaamid ei taha talle andestada suhet abielumehega ajal, kui tolle abikaasa oli äsja lapse sünnitanud.