Marie Ulvenil oli kitarr, magamistuba, arvuti ja midagi öelda. Noor norralanna kirjutas mõni aasta tagasi loo „I Wanna Be Your Girlfriend“ ning kerkis ilmselt endalegi ootamatult LGBT-ikooniks. Fraas „do you listen to girl in red?“ lõi laineid TikTokis ning aitas inimestel dešifreerida, kes kuulub LGBT-kogukonda, kes mitte.