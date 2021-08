„Must Lesk“ - vaatemäng õrna poliitilise alatooniga

Veidi rohkem kui aastase hilinemisega jõuab kinodesse Cate Shortlandi lavastatud „Must Lesk“ – Marveli kinouniversumi kauaoodatud neljanda faasi (ehk 2021.–2023. aastatel linastuva toodangu) esimene suurele ekraanile mõeldud linateos. Kuigi Marveli uute filmidega kaasneb alati teatud ootusärevus (või tüdimus, kui sul on kõrini Marveli korporatsiooni toodete kõikjal nägemisest), oodati „Musta Leske“ veelgi enam. Nii mõnegi jaoks tähendab selle filmi kinodesse jõudmine naasmist normaalsusse pandeemiajärgses maailmas. Teistele on tegemist aga üliolulise edusammuga naiste kajastamisel Hollywoodi moodsates kassahittides.

On aasta 2016 ja Natasha „Must Lesk“ Romanoffil (Scarlett Johansson) on väikesed probleemid Tasujatega (neile, kes Marveli kinouniversumiga vähem kursis on, soovitan segaduse vältimiseks vaadata esimesena filmi „Kapten Ameerika: Kodusõda“).