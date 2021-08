Ütleme, et skaala ühes otsas on Ed Sheeran, „siiras“, „ehe“ ja lihtne. Igaühe naabripoiss. Teises otsas näiteks John Maus, maneerlik ja elitaarne. Mitte kellegi naabripoiss. Uue aja crooner’id, süda-pihus-lauljad, balladeerid. Mõlemad on ühtviisi talumatud, vabandan eeltoodud artistide fännide ees, aga muusika on selline asi, et seda ei pea taluma.