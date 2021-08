Tallinnas mere ääres viibimine muutub tasuliseks?

Kuulda on, et Noblessneri kvartalis Kai hoones asuvad restoranid (Lore, Kampai jt) on promenaadil asuvatele pinkidele ja mereäärsetele puidust treppidele paigaldanud sildid, mille kohaselt võivad linnakodanikud viibida mere ­ääres ainult juhul, kui nad restoranides midagi tarbivad. Sotsiaalmeedias võtsid ka arenduse ja restoranidega seotud isikud agaralt sõna ja põhjendasid, et inimesed ei oska käituda, kui neile linnaruum vabalt avatakse. Õnneks tulid appi restoranid ning nüüdsest võivadki mere ääres viibida ainult paksema rahakotiga kodanikud ja sedagi toidukohtade kelnerite valvsa pilgu all.