EKSPRESSI ARHIIVIST | Eesti jõukas ettevõtja pommitas eksnaist luurefotode, SMSide ja hagidega

TÄIENDATUD 05.11.2021: Kirjutasime 14. juulil 2021 loo jõukast ärimehest, kes pärast kallimast lahkuminekut sättis ennast ajutiselt sisse naise korterist korrus allpool – eesmärgiga korteri terrassi kaudu jälgida, mida tema endine kallim koos perega kodus teeb.



Tallinna ringkonnakohus otsustas tänavu sügisel, et prokuratuur peab akna taga filmimise kriminaalmenetlust jätkama.

Taasavaldame suvel ilmunud loo.

Pille on kaunis naine. Juuksed üles pandud, jalas sinised teksad, tume pluus, räägib Pille, et on sellest, kuidas Taivo tema ellu sekkus, rusutud ja väsinud.

Pille on Taivo kunagine kallim. Taivo on 44aastane soliidne ettevõtja, sportlik ja ladusa jutuga. Varakas mees, kes mitmel korral esinenud Äripäeva rikaste „TOP 500-s“.

Naine ütleb, et tema suhe Taivoga lõppes kolm aastat tagasi. Kuid Pille sõnul on tänavune kevad olnud üks raskemaid tema elus. "Viimased kolm kuud on erinevate hagide ja kaebustega tehtud mu elu õudus­unenäoks. Olen jõudnud nii kaugele, et kardan oma meiliboksi lahti teha, sest ei tea, mis sealt tuleb...