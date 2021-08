Näitus leiab aset Pärnu vangla endistes ruumides ning viib publiku rännakule kunstniku traumaatilisse lapsepõlve, tõstatades küsimusi väärkohtlemisest ja traumast.

Kogu Pärnu kunstinädala „Elu lõng. Aja absurd“ kava leiate aadressilt www.kunstinadal.ee.

Vesi



Juba lapsepõlvest alates on mind paelunud vesi. Põltsamaal kasvades oli selleks jõgi. Koolitee kulges mööda jõekallast ja ma võisin end unustada veevoolu vaatama ning mõtisklema sellest, kust ja kuhu see liigub ning mida ta näinud on. Selles pidevas minemises oli vastupandamatu jõud. Ja muidugi suviti veetsin ma suure osa päevadest vees.