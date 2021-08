See oli aeg, mida on nimetatud ka „parimaks Euroopaks, mis kunagi on eksisteerinud“. Seda Euroopat enam ei ole, aga Wodehouse’i jutud on alles. Bertie ja tema lõbusatest logarditest sõbrad elavad oma rikaste vanemate ja onude-tädide kulul ning veedavad aega Londoni kinnistes klubides, uhketes maamõisates ja New Yorgis, täites seda lolluste ja pidudega, üksteise asjadesse nina toppimise ning kihlustega, mis alalõpmata untsu lähevad, kuid mis tegelikult kellelgi südant ei murra.