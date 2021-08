USA dollarist saab Kuuba kommunistide kirstunael: valuutale ja toidukaupadele on must turg. Puudus on meeletu

Kuuba pealinna Havanna tänavad on vaiksed. Veel pühapäeval käis seal tõeline möll, kui rahvas tuli tänavatele õigust nõudma. Kommunistlikus diktatuuris pole sellised sündmused kaugeltki igapäevased. Õieti võib neid kogu Kuuba ajaloos lugeda kokku ühe käe sõrmedel.

„Siin ei ole enam võimalik elada, kuid kuubalased on kaotanud oma hirmu,“ lausuvad noored, kes näitasid nädalavahetusel oma veendumusi. Meeleavaldused toimusid sisuliselt igas suuremas linnas ning kõige julgemad nõudsid lausa kommunistliku korra kukutamist.

Kaks ööpäeva hiljem on vähemalt sada inimest trellide taga ja rahu pealtnäha naasnud. Kuid põhjused, miks rahvas tänavatele tuli, pole kadunud kuhugi. Režiimile, mis haaras külmas sõjas võimu ja elas selle ka üle, terendab kuulsusetu lõpp. See, mis kommunistliku partei kukutab, on lõpuks ikka USA dollar.