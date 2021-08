Jalutuskäik vanas Haapsalus, nii puudega kui puudeta

Vaikne suvituslinn Haapsalu on korraga paljude inimeste huulil. Suvitushooaja kõrghetkel linna peatänavalt ümberehituse tõttu maha saetud sadakond elujõus puud on tõmmanud linnale ja linnapea Urmas Suklesele hoopis teistmoodi tähelepanu kui Robert Planti kontsert, Augustibluus või õudusfilmide festival. Linnapead muide on Haapsalus läbi aegade (välja arvatud muidugi nõukogude ajal) olnud tähelepanuväärsed isiksused ning mudaravilate omanikud, nii ka praegu.