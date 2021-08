„StartUp“ on üks neid sarju, mis naudib uut edu värske hea materjali nappuse tõttu. Nimelt on tegemist juba üsna mitu aastat vana sarjaga, mis on üle elanud uue nooruse ühes Netflixi valikusse jõudmisega. See on tõstnud „StartUpi“ voogedastusplatvormi üheks vaadatuimaks sarjaks.