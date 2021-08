Ma ei tea, mida tähendab „alternatiivmuusika“. Alternatiiv millele? On see muusika, mis korjab endasse erinevate „puhaste“ stiilide DNAd ja on täitsa pop- või rock-muusika moodi, kuid natuke imelik? Umbes nagu krants keset tõukoeri? Igal juhul tuleb leppida, et selline žanr on olemas ning selle esindajatele, soovivad nad seda või mitte, jagatakse lausa Grammysid.

Üks selline on meie tänase kangelanna kodus.