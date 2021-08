Mis on tänavuse suve laul? Vastuseid on ilmselt peaaegu sama palju kui vastajaid, sest möödapääsmatut ja kõikehaaravat megahitti pole tänavu veel saabunud. Iseenesest ei ole selles midagi halba, sest kas me tõesti tahaksime tagasi suve, mil iga nurga peal kõlas „Despacito“? Aga üks tõsisem suvehitikandidaat on Doja Cati ja SZA „Kiss Me More“ – lõbus ja kerge räpi-popi duett, pealegi juba suur TikToki hitt.