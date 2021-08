Üks mu kahest tomatitaimest on rõdul kasvatamiseks liiga kõrge. Eks ma olen teda pisut ka väetanud, aga usun, et ta ulatuks selletagi julgelt üle rõdupiirde. Sort on selline. Kõigub tuules nagu väike puu, okstel rasked tomatimarjad, nelja-viiekaupa. Kui oma maja juurde jõuan, näen juba alt tänavalt – jah, seal ta siis kasvab.