NÄDALA ALBUM | Kõrvukirgastav, aga lahtijäävate otstega

„If you can’t be free, be a mystery“ on ühe Billie Holiday biograafia nimi. (Usutavasti.) Londonist pärit SAULT on müsteeriumina veel kaugemal kui Lady Day, kelle lavakuju ometi kätte paistis ja salve jäi. Tabamatute tasujatena digitaalses kuulderuumis on SAULT tekitanud kenakesti kultuselevust: eks nii TikToki 15-sekundi-kuulsuste kui suuremate staaride visuaalse laustule vastu ole melomaanidele vaja ka „tühja tähistajat“, tumedat tahvlit, millele kuvada unistusi tähetööstuseta „muusikast enesest“ ja selle partisanidest.