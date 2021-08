Pärast Clarksoni farmisarja vaatab Olav Osolin koduaia suvikõrvitsat sootuks teise pilguga

„Clarksoni farm“ saab alguse sellest, et kuulsa teletähe 2008. aastal ostetud farmi eest hoolt kandnud põllumees Howard läheb 2019. aastal pensionile ning Jeremy otsustab ise põllumeheks hakata ja sellest ka telesarja teha.

Esialgu tundub, et lood hakkavad liikuma samas suunas nagu tema motoseiklused, kui ta eirab kogenud põllumehe soovitusi ja ostab endale pruugitud traktori asemel udupeene Lamborghini, mis on nii pirakas, et ei mahu sisse isegi farmi kõige suurema abihoone uksest.

Mulle pole kunagi Clarksoni üleliia meeldinud, aga avastasin peagi, et minust on saanud selle tõsielusarja suur fänn.