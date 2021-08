REPORTAAŽ | Kuidas me perega Moldova külakestes valimiskampaaniat tegime

Mu abikaasa Dumitru Alaiba on ebatavaline Moldova parlamendi liige. Ta ei kanna peaaegu kunagi ülikonda – see on üpris šokeeriv riigi ladviku jaoks, kellele välimus on esmatähtis. Rääkimata tema pikkadest juustest – õigel poliitikul on siilipea. Eelmisel aastal olid teised parlamendiliikmed avalikult „häiritud“, et Dumitru saabus parlamendi istungile rohelistes pükstes ja T-särgis. Lisaks ei aja ta häma, vaid kutsub äraostetud poliitikuid julgelt varasteks. Kõigi veidruste nimekirja kroonivad Eesti kodanikest lapsed ja naine.

Dumitru valimispiirkonnaks sai Orhei, Moldova üks vastuolulisemaid, aga ka suuremaid rajoone, kohaliku oligarhi Ilan Șori mängumaa.

Pistame koos vabatahtlikega kapsa- ja kartulipirukad (rumeenia keeles plăcinte, Moldova kokakunsti nurgakivi) pintslisse ja hakkame esimeses, Clișova-nimelises külas pihta.