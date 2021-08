Rasmus Merivoo (38) uus mängufilm „Kratt“ on laiema publiku ette jõudmist pandeemia tõttu päris kaua oodanud. Filmi Eesti esilinastus oli juba novembris PÖFFil.

Pärast kaht seanssi festivalil oli sotsiaalmeedias näha vaimustuse- ja kiituseavaldusi. Ka mulle tundus siis – ja tundub praegugi –, et välja on tulnud üks erakordselt särav, ootamatu ja vaimukas ­Eesti film. Püüdsin isegi „Kratti“ vahetult pärast selle nägemist oma peas Eesti parimate filmide edetabelisse paigutada – on ta nüüd esikümnes, esiviisikus või isegi esikolmikus?

Tegijate poolt tagasihoidlikult „kogupere õuduskomöödiaks“ tituleeritud „Kratt“ paistab olevat kaugelt enamat.