"Vaalapüüdja" – Tšuktši poisi täiskasvanuks saamise lugu, igatsus armastusest ja Ameerikast

Kaks tšuktši räägivad omavahel: „See keiser Nikolai oli täielik idioot...“ Miks? „Sest ta müüs ameeriklastele Alaska, mitte Tšukotka.“

See on tegelikult väga imekspandav, et üks väike Põhjala rahvas saavutas eelkõige tänu Nõukogude Liidu aegsetele anekdootidele niivõrd suure kuulsuse, et nendest räägitavate lugude korpus on võrreldav grusiinide, juutide, ukrainlaste või ka eestlaste ja soomlastega. Tšuktše on ju kõigest 15 000 kanti ehk päris lihast ja luust tšuktšiga oli ka rahvaste laialipillutamist soosinud impeeriumis üsna keeruline kohtuda, eriti arvestades, et nende kodu, Tšukotka poolsaar asub Moskvast tuhandete kilomeetrite kaugusel.