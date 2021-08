Putin kirjutas Venemaa ja Ukraina ühisest ajaloost. Kas impeeriumi taastamine võib alata?

Äsjasel olümpiamängude ava­tseremoonial suutis Venemaa riiklik televisioon jätta näitamata, kuidas Ukraina koondis saabus staadionile.

Kui avalikkuses kerkis küsimus, miks sedasi, viidati juhusele: oli vaja teha reklaamipaus ning see langes just ukrainlaste sissemarsile.

Aga neid „juhuseid“ Ukraina sportlaste eiramisel on täheldatud varemgi.