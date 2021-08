Opositsioon, Brüssel või Berliin – kes kukutab Viktor Orbáni?

Angela Merkel loobub sügisel võimust. Vabatahtlikult. 16 aastat kantsleriametit saab otsa ja mis tuleb pärast, seda ei tea veel õieti keegi. Teine pikaajaline konservatiivist peaminister, Viktor Orbán ei loovuta niisama aga midagi.

Ehkki pealtnäha asuvad kaks juhti, keda veel hiljuti sidus Euroopas ühine poliitpere, ideoloogilise spektri äärmustes, ühendab neid märksa enam, kui esialgu paistab.

Kas võimuvahetus Saksamaal lööb hingekella ka Orbánile? Või on see Euroopa Liit, mis üha enam Ungarit pitsitab? Või hoopis opositsioon, mis hoolimata tugevatest erimeelsustest on valimiste eel ühiseks blokiks liitunud?

Viktor Orbánil seisab igal juhul ees tormiline poolaasta.